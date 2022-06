Travis Barker, drummer van Blink-182, opgenomen in het ziekenhuis

Een maand na zijn huwelijk met Kourtney Kardashian is Travis Barker opgenomen in het ziekenhuis. De reden zou een acute alvleesklierontsteking zijn. — © IPA/ABACA

Travis Barker (46) werd begin deze week opgenomen in het ziekenhuis. Wat volgde waren enkele onrustwekkende berichten van de man zelf en zijn familie. Hoewel er nog geen definitief uitsluitsel is, heeft de muzikant volgens Amerikaanse media een acute alvleesklierontsteking.

God, save me, schreef Barker op Twitter voor hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Kourtney Kardashian (43), met wie hij een kleine maand geleden in het huwelijksbootje stapte, was toen bij hem. Zijn zestienjarige dochter Alabama trok naar Instagram, waar ze haar volgers opriep om “alsjeblieft jullie gebeden te sturen”.

Barker heeft al wat ervaring met ziekenhuizen. Eerder werd hij al opgenomen voor bloedstolsels in z’n armen, een bacteriële infectie en brandwonden op zijn lichaam na een vliegtuigcrash.