Cameron Diaz (49) is terug. Na een pensioen van acht jaar zal de actrice naast Jamie Foxx (54) te zien zijn in de Netflixfilm ‘Back to action’. Een opvallende comeback, sinds ze in 2014 de ‘glitter and glamour’ van het Hollywoodleven achter zich liet om zelf meer grip te hebben op haar leven en gezin.