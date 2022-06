Yannick Michiels schenkt België historisch brons in sprint op WK oriëntatieloop

Michiels snelde vorig jaar al naar het zilver in het onderdeel sprint op het EK oriëntatieloop en greep nu het brons. De Noorse topper Kasper Fosser won de wedstrijd (over 4,3 kilometer vogelvlucht) in 13:56, tweede werd de Zweed Gustav Bergman op 16 seconden. Michiels, die in juli de Belgische kleuren verdedigt op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham, eindigde als derde op 24 seconden van de winnaar.

Naast Michiels plaatsten ook Wouter Hus en Warre De Cuyper zich voor de A-finale. Hus finishte als 36e, De Cuyper als 44e.

Oriëntatielopen is een loopdiscipline waarbij de ‘orienteurs’ met behulp van een kaart zo snel mogelijk hun route zoeken tussen verschillende locatiepunten. Daarvoor kijken ze naar de kenmerken en moeilijkheden van het terrein. In het onderdeel sprint dwingen de korte afstanden de lopers om erg snelle beslissingen te nemen. Elke fout kan hierbij fataal zijn.