Julien Watrin strandt op zucht van Belgisch record op 400 meter horden op Diamond League

Julien Watrin is donderdag als zesde geëindigd op de 400 meter horden bij de Diamond League atletiekmeeting in het Zweedse Stockholm. Hij strandde met 49.01 op amper elf honderdsten van zijn eigen Belgisch record.

De winst ging in Stockholm naar de Braziliaan Alison dos Santos in 46.80, een beste wereldjaarprestatie. Watrin moest zoals verwacht heel wat terrein prijsgeven, maar klokte nog altijd de tweede tijd uit zijn carrière. Op 14 juni bracht hij in Bern het Belgisch record op 48.90.

Op het WK in Eugene, dat op 15 juli van start gaat, loopt Watrin zowel de 400 meter horden als de 4x400 meter met de Belgian Tornados.

Nederlandse Femke Bol sloopt Diamond League-record op 400 meter horden

De Nederlandse Femke Bol heeft donderdag tijdens de Diamond League atletiekmeeting in het Zweedse Stockholm het Diamond League-record op de 400 meter horden verbeterd. Ze snelde naar 52.27.

De toptijd van Bol, de vriendin van polsstokspringer Ben Broeders, betekende voor haar een seizoensbeste en tevens een meetingrecord. Haar Nederlands record staat sinds de olympische finale in Tokio, waarin ze brons veroverde, op 52.03. Ze haalde het donderdag met ruime voorsprong op de Jamaicaanse Rushell Clayton, die 53.90 klokte.

Op de 3.000 meter snelde Domnic Lokinyomo Lobalu, die voor het Athlete Refugee Team uitkomt, naar een beste wereldjaarprestatie van 7:29.48. In het speerwerpen lukte de Grenadaanse wereldkampioen Anderson Peters een meetingrecord van 90m31. Hij haalde het voor de Indiase olympische kampioen Neeraj Chopra, die zijn nationale record verbeterde tot 89m94.