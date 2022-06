Hij doet het weer: Mondo Duplantis lukt hoogste sprong ooit in openlucht, Ben Broeders blijft op zevende plaats steken in polsstokspringen

Polsstokspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis heeft donderdag tijdens de Diamond League in Stockholm de hoogste sprong ooit in openlucht afgeleverd. De Zweedse olympische kampioen ging er over 6m16. Ben Broeders bleef op een zevende plaats steken.

Eerst ging Duplantis in eigen land al over 6m03, een beste wereldjaarprestatie, maar zijn honger was nog niet gestild, en vervolgens ging hij over 6m16. Een wereldrecord mag Duplantis zijn prestatie niet noemen, want daarvoor komen ook prestaties in zaal in aanmerking, en daar lukte hij al 6m20. Zijn hoogte betekent wel een persoonlijk record, nationaal record, Diamond League-record, meetingrecord en beste wereldjaarprestatie.

Ben Broeders bleef op 5m63 steken. Hij gokte door 5m73 over te slaan en geraakte vervolgens niet over 5m83. Zijn nationale record bedraagt sinds enkele weken 5m85.

