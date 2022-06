Belgian Lions walsen over Slovakije en verzekeren zich van beslissende WK-voorronde

De Belgian Lions kwalificeerden zich na een vlotte zege versus Slovakije voor de beslissende WK-voorronde. De ploeg van bondscoach Dario Gjergja stapt vandaag op het vliegtuig richting Servië met een 3 op 5 en een tweede stek in poule A. In het Servische Nis werkt het zondag de laatste groepswedstrijd van de eerste WK-voorronde af. De inzet is de tweede plaats en vooral een nieuwe stuntzege tegen wereldmacht Servië. De resultaten van de eerste kwalificatieronde worden meegenomen.