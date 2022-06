En toen waren ze nog met twee: Elise Mertens bouwt voort aan straffe recordreeks, David Goffin ontmoet straks gevaarlijke Fransman

“Een zege op karakter.” Aardige spin-off van dit succesvolle portie uglyball: Mertens’ merkwaardige (en onderschatte) recordreeks loopt voort. Nu al 18 majors op rij – beginnend op de US Open 2017 – bereikt zij op een grand slam altijd minstens de derde ronde.

De beste Belg uit deze editie van Wimbledon heet David Goffin (ATP 58). Na twee overduidelijke overwinningen in de openingsrondes speelt hij morgen tegen Ugo Umbert (ATP 112) voor een plek bij de laatste zestien. De 24-jarige Fransman is gevaarlijker dan zijn bescheiden ranking laat vermoeden. Dat Humbert vorig jaar het grastoernooi van Halle won, is al een eerste aanwijzing. Dat hij hier op Wimbledon in de eerste ronde het derde reekshoofd Casper Ruud versloeg, dient als nummer twee. Dat hij zeven van zijn jongste duels tegen toptieners heeft gewonnen, is nummer drie. En dat hij Goffin bij hun enige onderlinge duel serieus aftroefde, is hint nummer vier.

Exit voor Greet Minnen in Wimbledon. Minnen (WTA 88) kon slechts één set weerstand bieden aan Qinwen Zheng (WTA 52), een van de aanstormende talenten van het vrouwentennis: 6-4, 6-1.