Heineken waarschuwt voor stukjes glas in bierflesjes

De Nederlandse brouwerij Heineken is een terugroepactie gestart voor kleine bierflesjes. De brouwer waarschuwt dat er mogelijk glas in zit. Het gaat om flesjes van 25 centiliter met schroefdrop, zonder statiegeld. Volgens de brouwer kunnen er glasschilfers van de onderzijde loskomen en in het bier terechtkomen.