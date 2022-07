ROYALS. De Queen verkoopt haar wandelstok en prinses Amalia ziet kinderdroom in vervulling gaan

Wandelen zoals de koningin van Engeland? Dat kan, want ze verkoopt haar wandelstokken. En bij onze noorderburen wordt er dit weekend een heus feestje gebouwd. Lees en wees mee met het reilen en zeilen in adellijke middens.

Verhuizen in Nederland

Eloise van Oranje, de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, is verhuisd. Dat laat de twintig-jarige gravin zelf weten op Instagram. Niet alleen is de jonge vrouw heel enthousiast over haar nieuwe stekje, ook wilde ze nog af van enkele oude spulletjes. Zo bood ze haar matras en bed te koop aan voor een prikje. Wie het bed kocht en voor hoeveel, is niet bekend.

Zomerfeest

We blijven nog even bij onze noorderburen, want daar viert kroonprinses Amalia dit weekend feest ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag. Fans van het Nederlandse koningshuis weten dat de prinses echter niet jarig is … ze verjaarde al op zeven december van vorig jaar. Het feest is een oude kinderdroom die nu in vervulling gaat. Als klein meisje was Amalia het beu om twee dagen na Sinterklaas te verjaren. Vandaar: een heus zomerfeest. Koningin Máxima en koning Willem-Alexander bevestigden tijdens hun staatsbezoek aan Oostenrijk dat er dit weekend festiviteiten plaatsvinden, maar zeiden niet hoe het feest wordt ingevuld.

© ISOPIX

Stokje kopen?

Eloise van Oranje is lang niet de enige royal die spullen verkoopt. Ook de Britse koningin Elizabeth doet het. In de shop van het Sandringham vind je de wandelstokken waar ze tegenwoordig graag mee naar buiten komt. Het gaat om handgemaakte exemplaren in lokaal gewonnen houtsoorten. Geïnteresseerd? Het accessoire kost 55 pond per stuk.

© ISOPIX

Meghan Markle is boos

En niet zomaar. Want net zoals heel wat andere bekende gezichten heeft de vrouw van de Britse prins Harry zich uitgesproken over de teruggeschroefde abortuswetgeving in de Verenigde Staten. “Ik heb de er afgelopen dagen veel over gesproken met mijn man en ook hij heeft het moeilijk met de beslissing: hij is ook een feministe”, zegt ze in een interview met Vogue. Markle benadrukt dat we een eenheid moeten vormen. “De grondwet dateert van een tijd waarin vrouwen nog aanzien werden als tweederangsburgers maar dat zijn we niet. De beslissing van het Amerikaanse hooggerechtshof beïnvloedt niet alleen de lichamen van vrouwen maar ook hun leven.”

© AP

Groene dames

Als het aan Pippa Middleton, momenteel zwanger, en Charlene van Monaco ligt, dan is groen de trendkleur van de zomer. Beide dames bewijzen dat in een jurk in een grasgroene tint. Pippa koos voor een bohemien ontwerp met lange mouwen en halslijn met subtiele V-inkeping, Charlene voor een glanzend gedrapeerd exemplaar met asymmetrische halslijn.

© Isopix

Primeur voor prinses Elisabeth

Onze kroonprinses Elisabeth heeft zaterdag voor de eerste keer een koninklijke soloactiviteit volbracht zonder (een van) haar ouders koning Filip en koningin Mathilde. In Gent doopte ze de RV Belgica volgens aloude traditie: door een fles champagne tegen het schip kapot te gooien. Daarvoor moest ze in regenweer een wiebelende trap betreden, maar dat deed ze met een flinke dosis koninklijke elegantie.