Bestuurder weet even niet wat hij ziet wanneer hij man op bromfiets passeert op autosnelweg

Bestuurder weet even niet wat hij ziet wanneer hij man op bromfiets passeert op A19

Een niet alledaags zicht. Een chauffeur die donderdag rond de middag op de A19 richting Ieper reed, wist even niet wat hij zag toen hij tussen de afrit van Wervik en de oprit van Zonnebeke reed. Op de pechstrook stak hij een bestuurder op een scooter voorbij. Achteraf bekeek de man de beelden nog eens op zijn dashcam om zeker te weten dat hij niet aan het dromen was. Rustig aan het cruisen, met een gele fluovest, langs de autosnelweg.

Absurd, maar ook levensgevaarlijk. Daarom dat het volgens de wegcode ook verboden is. De politie gaat alvast aan de slag met de beelden. “We zullen proberen te achterhalen wie de bestuurder is, maar zonder nummerplaat is dat moeilijk”, klinkt het bij de snelwegpolitie.

Als de man gevonden wordt, dan mag de man zich aan boete van ten minste 58 en maximaal 2.000 euro verwachten. Bij de snelwegpolitie kijken ze alvast niet raar op van de beelden. “Fietsers en bromfietsers vergissen zich wel vaker op de A19”, zegt Sven Courtens.

(Joerie Dewagenaere)

