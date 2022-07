Eten we weldra overal frieten uit een herbruikbaar bakje, net als op Genk on Stage? — © BELGA

Hasselt

Eten en drinken we op alle festivals, buurtfeesten en straatbarbecues weldra uit herbruikbare bakjes en bekers? Dat is alleszins waar de steden en gemeenten voor pleiten. Eén ding is alvast zeker: dit wordt de laatste zomer met pintjes uit plastic wegwerpbekers.