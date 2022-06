Honderden feestende jongeren breken binnen in miljoenenvilla en houden geïmproviseerde bokswedstrijd

In de Amerikaanse staat Florida heeft een groep van ongeveer 200 jongeren een miljoenenvilla op stelten gezet. Op video’s die de politie via sociale media heeft gedeeld, valt te zien hoe de jongeren een feestje bouwen en zelfs geïmproviseerde bokswedstrijden organiseren. Verder werden er ook spullen gestolen en is er schade aangericht.

De politie was op de hoogte van het feest nadat buurtbewoners klaagden over nachtlawaai. Van zodra agenten in aantocht waren, probeerden de jongeren zo snel mogelijk te vluchten. De eigenaars van de miljoenenvilla waren op het moment van het feest niet thuis. Voorlopig is het onduidelijk of er al arrestaties zijn verricht.

