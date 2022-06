Na corona vliegen ook gewone gezinnen met een privéjet

Meer en meer gewone gezinnen en vrienden gaan op vakantie met een privéjet. Dat enkel zakenmensen de lijnvluchten links lieten liggen is verleden tijd. De privémarkt boomt omdat ze na corona sneller kon opstarten en kleinschaliger is. Bovendien moet je geen uren op voorhand op de kleinere luchthavens van Deurne of Luik zijn. Luchthavens die ook niet onderhevig zijn aan stakingen bij bagageafhandelaars of cabinepersoneel. Het Hasseltse ASL vliegt bijvoorbeeld elke woensdag en zaterdag naar Ibiza. Dat zijn vaak vrienden die samenleggen voor een privéjet.