Slecht nieuws voor strijd tegen klimaatopwarming: Amerikaans Hooggerechtshof perkt macht van milieubureau EPA fors in

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft donderdag de macht van het Amerikaanse milieuagentschap EPA om uitstootnormen op te leggen ingeperkt. Het arrest is een nieuwe kaakslag voor huidig Amerikaans president Joe Biden.

Volgens de zes conservatieve rechters, die de meerderheid uitmaken in het Hooggerechtshof, komt het niet aan het EPA toe om algemene uitstootregels op te leggen aan kolencentrales. Die zijn goed voor ongeveer twintig procent van de Amerikaanse elektriciteitsmix.

Het Hooggerechtshof maakt op die manier wederom een bocht, want in 2007 werd nog beslist dat het EPA regels omtrent de uitstoot van broeikasgassen mocht opleggen.

Het arrest is een ferme tegenvaller voor de Amerikaanse klimaatambities. Biden wil tegen 2050 een nettonuluitstoot bereiken. In een korte reactie omschrijft het Witte Huis het arrest als “een nieuwe verwoestende beslissing die erop uit is om ons land achteruit te doen gaan”.