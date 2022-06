56 mogelijke verkrachtingen, 30 jaar lang, maar maximumstraf voor Dino Scala is 20 jaar: “Hoe dan ook onvoldoende”

Dino Scala (61), de verkrachter van de Samber die gedurende 30 jaar ongestraft aan weerszijden van de grens kon toeslaan, riskeert 20 jaar cel, waarvan twee derde vast. Dat vraagt de aanklager. In Frankrijk is dat dan wel de maximumstraf voor verkrachting, “dit is onvoldoende als men beseft hoe lang en hoe vaak deze man slachtoffers heeft gemaakt”, aldus de advocate-generaal.

De advocaten van zijn 56 mogelijke slachtoffers mochten hem de voorbije dagen de zwaarste verwijten naar het hoofd slingeren, Dino Scala gaf geen krimp. En dat was niet anders tijdens de vorderingen van de twee advocaten-generaal, die geen enkel excuus vonden voor het criminele parcours van de “verkrachter van de Samber”.

Speld in een hooiberg

“Dino Scala kon 30 jaar onder de radar blijven juist omdat hij monsieur tout le monde was. Hij was sociaal en professioneel perfect geïntegreerd, vertoonde geen speciaal lichamelijk kenmerk, bleek volledig onbekend bij de politie. Zoeken naar meneer Scala was als zoeken naar een speld in een hooiberg”, aldus advocate-generaal Annelise Cau.

Maar volgens haar lijdt het geen enkele twijfel dat de 16 feiten, die Dino Scala blijft ontkennen, wel degelijk ook aan hem moeten toegeschreven worden. “Hij is geen dagcrimineel, die plots niet heeft kunnen weerstaan aan een plotse impuls. Hij is blijven toeslaan, ging daarvoor dikwijls op verkenning, handelde dus met voorbedachtheid. Dat zijn slachtoffers stuk voor stuk doodsangsten hebben doorstaan, heeft hem blijkbaar nooit aangespoord om te stoppen.”

Verrassen, overmeesteren, onderwerpen

De tweede aanklager, Antoine Berthelot, haakte daarop in. Het beste bewijs van zijn bewust handelen is volgens hem het feit dat Dino Scala na een krantenartikel met sterk gelijkende robotfoto, plots zijn reeks op pauze kon zetten. Om daarna, van zodra de kust weer veilig leek, opnieuw “op jacht te gaan. “Dino Scala heeft zelf bij een psychiater bekend dat hij daarna aan een nieuwe cyclus was begonnen.”

Ook Berthelot acht Scala schuldig aan alle 56 aanklachten. “Er zijn inderdaad kleine verschillen in de manier waarop de dader soms tewerk ging. Die kleine verschillen zijn echter gewoon toe te schrijven aan de wisselende grillen van meneer Scala, aan het feit hij gedurende 30 jaar kon toeslaan. De Scala uit 1988 is niet dezelfde als in 2008 of in 2018. Toch is er een rode draad doorheen alle 56 feiten: de slachtoffers werden allemaal verrast, overmeesterd en onderworpen aan de eisen van de dader. En die dader is telkens weer Dino Scala.”

Eenstemmig eiste het Openbaar Ministerie dan ook 20 jaar cel, waarvan twee derde vast (de zogenaamde veiligheidsperiode) en een totaal verblijfsverbod in de regio Noord-Frankrijk. Dino Scala zal vrijdag het laatste woord krijgen. In de namiddag zal hij zijn straf kennen.