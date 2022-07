Wit, rosé en rood: onze wijnkenner Alain Bloeykens selecteert de 30 beste bag-in-boxes uit de supermarkt

En of de bag-in-boxes, kortweg bib, een vaste waarde geworden zijn. Zodra de lente haar opwachting maakt, breidt het schap met wijndozen gevoelig uit. Carrefour, Colruyt en Delhaize hebben zelfs extra ruimte gereserveerd om hun aanbod uit te stallen. En toch bleven we dit jaar een tikkeltje op onze honger. Omdat het vaak speuren was naar nieuwigheden. Daar tegenover staat wel dat de vaste waardes probleemloos weten te bevestigen. En ze zijn met veel dit jaar. Geen 25 maar wel 30 bibs in onze selectie.