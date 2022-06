Visser komt amper rond maar ziet zijn leven plots helemaal veranderen door ontdekking op het strand

Prachin Phuekphisut (64) komt amper rond als visser maar zijn leven ziet er nu plots helemaal anders uit. Tijdens een strandwandeling ontdekte hij een substantie waarvan hij dacht dat het gestold frituurvet was. Maar de man nam het toch mee naar huis omdat hij hoopte dat het toch misschien iets waard was. Een eenvoudige test bevestigde zijn vermoeden: het opgewarmde goedje rook naar karamel en is dus walviskots, een onmisbaar ingrediënt in dure parfums. Intussen werd het stuk kots onderzocht op kwaliteit en zuiverheid, en wordt de waarde ervan op 125.000 euro geschat. Prachin weet nu al waar hij het geld aan wil besteden. “Ik neem mijn kleinkinderen mee op hun eerste buitenlandse reis”, klinkt het. “De rest aan de kant zodat ze naar de unief kunnen.”