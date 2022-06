WIMBLEDON. Rafael Nadal rekent na regenpauze toch nog af met Berankis, Iga Swiatek boekt 37ste (!) zege op rij

Naast de Belgen ook heel wat toppers in actie op Wimbledon donderdag. De grootste verrassing van de dag: Karolina Pliskova, runner-up van 2021, sneuvelde al in de tweede ronde. Rafael Nadal en Iga Swiatek deden wat van hen verwacht werd.

Exit Pliskova

Karolina Pliskova (WTA 7) is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde. De Tsjechische, vorig jaar nog verliezend finaliste, verloor met 3-6, 7-6 (7/4) en 6-4 van de Britse wildcardspeelster Katie Boulter (WTA 118).

Vorig jaar stond Pliskova in de finale op het Londense gras. Daarin verloor ze met 6-3, 6-7 (4/7) en 6-3 van de Australische Ashleigh Barty, die intussen met tennispensioen ging.

Boulter speelt in de derde ronde tegen de winnares van het duel tussen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 45) en de Française Harmony Tan (WTA 115). De Britse stoot voor het eerst zo ver door op een grandslamtoernooi.

Vorige week won Boulter ook al van Pliskova op het WTA-toernooi in Eastbourne.

Iga Swiatek boekt 37ste zege op rij

Nummer één van de wereld Iga Swiatek heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. De 21-jarige Poolse behaalde haar 37e overwinning op een rij.

De Nederlandse lucky loser Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 138) bood meer weerwerk dan verwacht in de tweede ronde. Na 2 uur en 4 minuten gaf het scorebord de 6-4, 4-6 en 6-3 setstanden aan.

In de derde ronde treft het topreekshoofd de Française Alizé Cornet (WTA 37), die met tweemaal 6-3 won van de Amerikaanse Claire Liu (WTA 75).

Sinds haar nederlaag in de tweede ronde in Dubai in februari verloor Swiatek geen enkele partij. Ze pakte achtereenvolgens de titels in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome en Roland Garros.

Swiatek staat voor de derde keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2019 werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld, vorig jaar bereikte ze de vierde ronde.

Stefanos Tsitsipas maakt zich op voor duel met Nick Kyrgios in derde ronde

Stefanos Tsitsipas (ATP 5) heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

In de tweede ronde was de Griek met 6-2, 6-3 en 7-5 te sterk voor de Australiër Jordan Thompson (ATP 76).

Tsitsipas ontmoet in de derde ronde de Australiër Nick Kyrgios (ATP 40), die de Serviër Filip Krajinovic (ATP 31) met 6-2, 6-3 en 6-1 klopte.

Tsitsipas strandde bij vier eerdere deelnames drie keer in de eerste ronde op Wimbledon. In 2018 schopte hij het tot in de vierde ronde.

Rafael Nadal voorbij Berankis naar derde ronde

Rafael Nadal (ATP 4) heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. Het Spaanse tweede reekshoofd won in vier sets met 6-4, 6-4, 4-6 en 6-3 van de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 106).

De wedstrijd werd in de laatste set een poos onderbroken omdat het regende in Londen, waarna de partij verder ging onder een afgesloten dak. De 36-jarige Nadal neemt het in de derde ronde op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 54), die de Fransman Hugo Gaston (ATP 66) in drie sets (7-6 (7/4), 6-4 en 6-4) versloeg.

Nadal, die 22 grandslamtitels op zijn palmares heeft, won Wimbledon twee keer: in 2008 en 2010. Het was lang onduidelijk of de Spanjaard zou aantreden op het Londense gras, dit vanwege aan aanslepende voetblessure. Nadal lijdt al meer dan 15 jaar aan het syndroom van Müller-Weiss in zijn linkervoet.

Roberto Bautista Agut moet zich terugtrekken door coronabesmetting

Roberto Bautista Agut (ATP 19) heeft donderdag aangekondigd dat hij een positieve test heeft afgelegd op COVID-19. De 34-jarige Spanjaard trekt zich terug uit Wimbledon.

“Ik heb de organisatie geïnformeerd over mijn vertrek”, postte Bautista Agut op sociale media. “Ik heb positief getest op COVID-19. Gelukkig zijn de symptomen niet te erg, maar ik denk dat dit de beste beslissing is.”

Bautista Agut, halvefinalist op Wimbledon in 2019, haalde de finale van het ATP-toernooi in Mallorca voor afreis naar Londen. Op Wimbledon won hij zijn eerste ronde van de Hongaar Attila Balazs (ATP 331). In de tweede ronde zou hij de Colombiaan Daniel Elahi Galan (ATP 109) treffen. Die gaat nu zonder te spelen door naar de derde ronde.