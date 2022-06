De precisiemunitie van Rusland geraakt uitgeput, en dat heeft nefaste gevolgen, zegt luitenant-generaal Claude Van de Voorde. Dat was deze week al te zien in een winkelcentrum in Krementsjoek. “Als de wapens minder nauwkeurig zijn, dan gaan we nog veel meer burgerdoelwitten en burgerslachtoffers zien.”