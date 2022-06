Buren halen slag thuis: rechter verbiedt padel ‘s avonds en op zondag wegens geluidshinder

Brugge

’s Avonds en op zondag mag niet meer gepadeld worden in de Brugse tennisclub Azalea. Dat heeft de rechtbank in kort geding woensdag beslist. Het waren de buren die de procedure hadden aangespannen wegens de aanhoudende geluidshinder. “De club kreeg alle tijd om maatregelen te treffen”, zegt buurvrouw Peggy Versnick. “Maar toen de beloofde geluidsmuur plots niet meer kon, was voor ons de maat vol.” Ook in Tessenderlo loopt een rechtszaak na klachten van buurtbewoners.