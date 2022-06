Stroom- en gasprijzen in Europa pieken door dreigend tekort in de winter

De prijzen voor elektriciteit en voor aardgas in Europa naderen opnieuw historisch hoge niveaus, nu er ongerustheid is over de energiebevoorrading komende winter. Op de stroom- en gasmarkten is er groeiende nervositeit over de aanvoer van Russisch gas. De vrees bestaat dat Moskou de kraan nog verder dichtdraait, waardoor tekorten dreigen deze winter.

De stroomprijs in Duitsland - de referentie voor Europa - is deze week alleen al 12 procent gestegen tot 287 euro per megawattuur. Daarmee nadert de stroomprijs de absolute piek van 335 euro per megawattuur, die net voor kerst werd opgetekend.

Idem voor de Europese gasprijs. Die steeg in juni met 50 procent. Op de Nederlandse termijnmarkt - de referentie voor Europa voor gas - steeg de gasprijs naar meer dan 140 euro per kilowattuur, eveneens het hoogste niveau in maanden.

De verse prijsstijgingen zijn slecht nieuws voor de inflatie in Europa, die onder druk van de energiekost naar het hoogste peil in veertig jaar is geklommen.