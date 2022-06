Greg Van Avermaet dan toch niet naar de Tour: “Een dubbel gevoel, maar ons Fleur is heel blij dat papa toch thuis blijft”

“Ons Fleur is heel blij dat papa toch thuis blijft”, vertelde de eerste reserve van AG2R-Citroën. “Mijn vriendin Ellen lichtte zonet onze oudste dochter in. Hoe ik me zelf voel? Heen en weer geslingerd hé. Van links naar rechts en omgekeerd. Eerst was er die grote ontgoocheling omdat ik naast de acht viel zonder voorafgaandelijk signaal vanuit de ploeg te hebben gekregen dat dit op til was. Dan probeer je dat te verwerken en je plannen wat bij te stellen en leer je ermee leven dat je er niet bij bent. En dan rinkelde dinsdag de telefoon met de mededeling dat ik me in de eerste plaats zo snel mogelijk moest laten testen en dat ik mijn valies klaar moest maken. Wat ook is gebeurd, want de vlucht naar Kopenhagen vertrok om 16 uur. Oké, het was maar een kleine kans, maar je begint onmiddellijk opnieuw anders te denken over de Tour. En nu is het dus definitief neen. Conclusie: ik blijf met een toch beetje een dubbel gevoel achter.”

“Hoe het nu verder moet?”, herhaalt Greg Van Avermaet de vraag. “We waren van plan om met de familie vanaf 11 juli naar het Spaanse Denia te trekken waar ik tegelijk goed kan trainen. Dat kan nu vervroegd worden. Misschien doen we dit al vanaf dit weekend. Mijn valies is nu toch klaar (knipoog). We komen er vandaag wel uit. Ik kom terug tegen de Ronde van Wallonië die op zaterdag 23 juli in Temploux begint, daags voor de slotdag van de Tour de France. Ik ben vooral opgelucht dat ik eindelijk weet waar ik aan toe ben”, besloot de 37-jarige Grimbergenaar van AG2R-Citroën.