GEMEENTERAAD. Tribune van Tongerse atletiekstadion wordt afgebroken

Tongeren

Stadion: De gemeenteraad keurde de opdrachtvoorwaarden goed voor de afbraak van de tribune en de nieuwbouw van kleedkamers voor het atletiekstadion. Door de prijsstijging van de materialen is de kostprijs gestegen naar 1,2 miljoen euro, maar de subsidies blijven op 380.000 euro. Raadslid Leenders (N-VA) vond dat de werken beter uitgesteld worden. Schepen Jans (Open Vld) reageerde: “Het gebouw is in een slechte toestand en de subsidies gelden maar voor drie jaar. De atletiekpiste moet dringend hersteld worden en het is trouwens al aangekondigd in jullie partijblaadje.”

Jaarrekening: Schepen Stassen (Vooruit) stelde de jaarrekening 2021 voor: “Het beschikbaar resultaat bedraagt 18 miljoen. We kunnen deze legislatuur betalen met overschotten op de dagelijkse werking. De financiën zijn gezond.” Raadslid Stassen (Groen) wierp op dat een aantal investeringen niet is doorgegaan, dat het fietsrapport niet goed scoort en dat de klimaatsubsidies niet zijn opgenomen. Volgens raadslid Leenders (N-VA) blijft de armoede toenemen, samen met de vergrijzing en de werkloosheid: “Tongeren is bij de slechtste leerlingen van de klas.”

Biddit: De OCMW-raad besliste de winkelruimte met achterliggend appartement aan de Leopoldwal aan een lagere inzetprijs te koop aan te beiden via Biddit: 133.000 i.p.v. 170.000 euro. Raadslid Stassen (Groen) vroeg zich af of de grondprijs in Tongeren gedaald is. “Jullie zouden beter een andere schatter zoeken”. Schepen Vrancken (Vooruit) gaf uitleg: “Er zijn constructies opgetrokken zonder vergunning. Het pand staat al meer dan 10 jaar leeg.”