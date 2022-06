Vladimir Poetin houdt een slag om de arm. Hij ziet “geen probleem” in de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Maar tegelijk dreigt hij met een tegenreactie als er daar extra militairen of infrastructuur worden ontplooid. Wat betekent die dubbelzinnige reactie? En moeten we ons daar zorgen over maken? “Zijn positie is verzwakt”, zeggen militaire experts.