Jambon blaast Flanders Technology nieuw leven in

Jambon haalt de inspiratie in de jaren tachtig: in 1983 werd Flanders Technology International gestart. — © BELGAIMAGE

De technologiebeurzen van Flanders Technology International waren destijds hét symbool van economische heropstanding en innovatie in Vlaanderen. Het iconische logo met een in elkaar geslagen mensen- en robothand ging zelfs de wereld rond. Die dynamiek wil Jambon opnieuw creëren. “De situatie in Vlaanderen vandaag is vergelijkbaar met de jaren 80”, zegt hij. Er is net als toen zeer hoge inflatie. En er is een gebrek aan geloof in ons eigen kunnen bij grote delen van de bevolking. Als je dat legt naast hoe men in het buitenland naar ons kijkt, dan zie ik een enorme discrepantie.”

Voor Jambon waren zijn buitenlandse missies van de afgelopen weken en maanden dus een eyeopener. De kritiek van de oppositie op die tripjes kan hij dan ook niet smaken. “Ik zou geen enkele van mijn buitenlandse missies kunnen schrappen. Het is op het internationale toneel echt vechten om investeringen naar Vlaanderen te krijgen.” En die investeerders moeten straks afzakken naar de events die de Vlaamse regering wil organiseren. In september wordt de campagne ‘Flanders Technology and Innovation’ opgestart, in 2023 vinden er rondetafelgesprekken plaats tussen overheid, privé en de universiteiten en in 2024 komen er vijf technologiebeurzen. In tussentijd moeten alle Vlaamse ministers projecten opstarten binnen hun eigen beleidsdomein. De regering trekt voor dat alles voorlopig 13 miljoen uit.

Jambon wil het “gebrek aan geloof in eigen kunnen” ombuigen. — © Geert Van de Velde

Jambon is ervan overtuigd dat Vlaanderen daarna nog meer zal kunnen betekenen op het internationale toneel. “Neem bijvoorbeeld het probleem van de klimaatverandering. We kunnen hier draconische maatregelen nemen en dan hebben we 0,025 procent van het wereldprobleem opgelost. Maar als we technologie kunnen ontwikkelen die we overal ter wereld kunnen exporteren, doen we veel meer.”

Bovendien hoopt Jambon dat het project hier “gemeenschapsvormend” werkt. “Ik zie twee bubbels. Mensen die met innovatie bezig zijn en een andere bubbel met mensen die zeggen: we kunnen niets, we zijn niets, de globalisatie zet mijn job op de helling. Bedoeling is die twee bubbels te laten connecteren en grote delen van de bevolking te laten geloven in de toekomst.”

De aankondiging van de Flanders Technology-reanimatie is moeilijk los te zien van het huidige politieke klimaat rond de Vlaamse regering. Die verkeert al een tijdje in zwaar weer, nu coalitiepartners elkaar openlijk afvallen over onder meer het stikstofakkoord en de eindtermen voor het onderwijs. Jambon zelf wil niet spreken van een doorstart voor zijn regering, maar erkent wel dat de afgelopen jaren lastig zijn geweest. Al wijt hij dat toch vooral aan corona. “Dit plan zat al een tijdje klaar, maar het had geen zin om het tijdens corona te lanceren”, zegt hij. Toen probeerde hij wel een sociaal-economische agenda door te duwen, onder meer met een plan ‘Vlaamse Veerkracht’, maar echt scoren deed dat niet. Nu hoopt Jambon de rest van zijn periode als regeringsleider nog wat glans te geven – door zich te beroepen op recepten van het verleden.