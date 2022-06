Gevallen fitnesskoning grotendeels vrijgesproken voor miljoenenfraude door “gebrekkig onderzoek en verjaring”

Op zijn 43ste stopte Vande Vyvere als nachtwaker en stortte hij zich op de fitnessindustrie. De mosterd haalde hij in de Verenigde Staten, waar grote fitnesscomplexen met professionele begeleiding immens populair waren. Met een vriend opende hij in 1994 zijn eerste Passage Fitness.

In enkele maanden tijd groeide Passage Fitness van 350 leden naar het tienvoudige. Het bedrijf opende de ene na de andere vestiging en werd in 2006 marktleider in België. Vande Vyvere startte ook de budgetketen JustFit op, maar deed zijn firma’s later van de hand.

Verbeurdverklaring van 2,7 miljoen euro

In 2019 kwam de ‘fitneskoning’ in opspraak. Vande Vyvere en zijn vrouw werden gearresteerd in een onderzoek naar grootschalige oplichting, valsheid in geschrifte en bedrieglijk onvermogen. Volgens gedupeerden gingen ze overal leningen van korte duur en met hoge rente aan voor investeringen.

Volgens het Openbaar Ministerie maakte Vande Vyvere een carrousel aan oplichtingen om zo zijn luxueuze levensstijl te handhaven. De procureur vorderde daarom een effectieve celstraf voor de ‘fitnesskoning’, tien jaar beroepsverbod en een verbeurdverklaring van 2,7 miljoen euro.

Maar zover kwam het niet. Vande Vyvere en zijn partner vroegen zelf de vrijspraak op basis van een reeks procedureargumenten. Volgens zijn advocaat Hans Rieder was zijn cliënt naïef geweest en dacht hij lang was hij geen oplichter. “Van bedrieglijke opzet is geen sprake hier”, aldus Rieder.

“Gebrekkig onderzoek”

De rechtbank sprak Vande Vyvere donderdag voor een groot deel van de feiten vrij, het gevolg van een gebrekkig onderzoek dat te lang aansleepte en onvoldoende gepreciseerde beschuldigingen. Vande Vyver kreeg uiteindelijk tien maanden cel met uitstel opgelegd en 4.000 euro boete.

“In het onderzoek is niet aangetoond dat de beklaagden de bedoeling hadden om de aangegane leningen niet terug te betalen”, klonk het vonnis. “Ze hebben schuldeisers wel doelbewust op een afstand gehouden en zich daarbij schuldig gemaakt aan bedrieglijk onvermogen.”

Ook voor de kwalificatie misbruik van vennootschapsgoederen was volgens de Gentse rechtbank te weinig bewijs. Vande Vyvere zijn vrouw werd ook voor het merendeel van de tenlasteleggingen vrijgesproken en kreeg zes maanden cel en een boete van 3.200 euro, telkens met uitstel.

