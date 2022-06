Op reis met het vliegtuig? Douane zal extra streng zijn bij controles

De douane zal deze zomer alerter dan ooit zijn op de verschillende luchthavens in ons land. Het is voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie dat Belgen opnieuw in groten getale naar bestemmingen buiten de Europese Unie zullen afzakken. Reizigers mogen dus strenge controles verwachten op alcohol, tabak, namaakgoederen, drugs en reizen met dieren.

Vorig jaar controleerde de douane 168.745 personen op de Belgische luchthavens. In 2019 lag dat aantal nog op 434.179 gecontroleerde passagiers. De coronapandemie heeft dus duidelijk het reisgedrag van de Belgen beperkt.

Na twee jaar waarin weinig of niet buiten de Europese Unie is gereisd, heeft de federale overheid donderdag vakantiegangers herinnerd aan de regels die gelden op de luchthavens. Zo is er een maximum op tabak dat je mag meenemen zonder het te moeten aangeven. Wanneer je de grens zou overschrijden zonder het aan te geven, zal je beboet worden.

Verboden

Ook gelden specifieke regels over het meenemen van alcohol of beschermde fauna en flora van je tripje. De bekendste voorbeelden van die laatste verboden categorie zijn ivoor, stukjes koraal en krokodillen- of slangenhuid in armbanden.

Daarnaast is het verboden om namaakgoederen te importeren, maar ook wanneer je shoppingbuit een totaalwaarde van 430 euro overschrijdt, kan je beboet worden. Personen die reizen met een dier moeten ook beschikken over de juiste documenten.

Ook iedereen die bij aankomst of terugkeer meer dan 10.000 euro bij zich heeft, zal dit moeten aangeven. Ten slotte zal er streng worden gecontroleerd op drugssmokkel.