E313 volledig versperd na dodelijk ongeval in file: liftvrachtwagen ingereden op vrachtwagen

In Ranst is er vanmorgen om 9.15 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Op de E313 in de richting van Antwerpen stond een file. Een bestuurder van een liftvrachtwagen had die te laat opgemerkt en botste ongeremd op een vrachtwagen. “De bestuurder van de liftvrachtwagen is hierbij om het leven gekomen”, zegt de woordvoerder van de federale politie. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

De politie leidt nu het verkeer af voor de afrit van Massenhoven. Daar kan het omrijden via de N14 richting Zoersel. Van daaruit kun je de E34 nemen om naar Antwerpen te rijden.De file is momenteel al dertien kilometer lang. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten daarom aan om de E313 richting Antwerpen te vermijden en om te rijden. Wanneer je bijvoorbeeld van Hasselt naar Antwerpen of Gent moet, kan je best via Brussel rijden, raadt het Verkeerscentrum aan. Over de identiteit van de bestuurder is voorlopig niets bekend.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen