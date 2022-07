“Die vreselijke onrust kwijtraken, is de grootste ambitie die ik nog heb”

Thomas Siffer (58) ontvangt vanaf volgende week een zomer lang BV’s in zijn desolate alpenhut

Zijn rusteloze ziel heeft hem naar het noorden van Italië gedreven. Journalist Thomas Siffer verdeelt tegenwoordig zijn tijd tussen zijn geliefde Puglia (Zuid-Italië) en zijn amper bereikbare rifugio in de Italiaanse Alpen. Daar, in de desolate alpenweiden van de Val di Togno, ontvangt hij deze zomer bekende Vlamingen voor diepgravende interviews. Om die reeks af te trappen, trokken wij eerst naar Puglia, om in zíjn binnenkant te koteren. “Onder een olijfboom naar mijn zwembad zitten staren, ik zal het nooit kunnen.”