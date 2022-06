“Namiddag regen of lokale onweersbuien: meeste neerslag verwacht tussen 17 en 20 uur”

Vanavond kunnen er eerst nog enkele buien over Limburg trekken. Later wordt het overwegend droog met regionaal mogelijk nog eens wat lichte regen.

Na middernacht houden we het droog. De temperatuur zakt naar een minimum rond 11°C.

Vrijdag blijft het meestal droog met zonnige perioden. Namiddag nemen de stapelwolken in omvang toe en een aantal van die stapelwolken kunnen uiteindelijk ook het buienstadium bereiken. Langdurige regenval is nergens te verwachten, maar onder het spoor van zo’n bui kan het wél even goed nat worden.

In de loop van de avond worden de opklaringen opnieuw breed.

De temperatuur loopt op naar een maximum rond 21 a 22°C. Dat is enkele graden lager dan het langjarige gemiddelde voor begin juni.

Tijdens het eerste deel van de dag waait de westenwind aan 2 a 3 Beaufort. Vroeg op de avond zal die wind nagenoeg volledig wegvallen.

‘s Avonds koelt het onder de grotendeels heldere hemel vlot af. Na 20 uur zakt de temperatuur beneden 20°C. Rond middernacht is het nog een graad of 13 en uiteindelijk worden er zaterdagochtend minima rond 9 a 10°C bereikt.

