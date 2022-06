Met de opening van Domino’s Pizza op het Molenweideplein in Lanaken zijn er nu vier pizzeria’s in een straal van 100 meter. — © EVA

Met de opening van Domino’s Pizza aan het Molenweideplein in Lanaken-Centrum zijn er nu al vier pizzeria’s in een straal van 100 meter. Decennialang was Pizzeria l’Angolino de enige Italiaan op het plein, de voorbije jaren zijn er drie pizzeria’s bijgekomen. “We zijn niet bang van concurrentie”, klinkt het volmondig bij alle pizzeria’s.