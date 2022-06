Nieuwe overwinning voor Julie Allemand en Emma Meesseman met Chicago Sky

De wedstrijd werd gespeeld om 11 uur ‘s ochtends (lokale tijd), wat hoogst ongebruikelijk is in de WNBA. Desondanks kwamen er toch 6.709 toeschouwers opdagen. Chicago kwam al snel aan de leiding tegen Connecticut, dat derde staat in de WNBA (13-7). Allemand wist te scoren op de buzzer in het eerste kwart. De Luikse stond 11 minuten op het veld en was goed voor drie punten en drie assists.

Meesseman, die onlangs werd opgenomen als reserve in de All Star Game, stond 27 minuten op het terrein en was goed voor vier punten en 1 rebound. De Amerikaanse Candace Parker kroonde zich tot matchwinnares met 25 punten en 11 rebounds.

Het is de vierde overwinning op rij voor Chicago, dat momenteel tweede staat met 14 overwinningen en vijf nederlagen. De Las Vegas Aces staan aan de leiding met 14 overwinningen en vier nederlagen. Zaterdag neemt Chicago het op tegen Phoenix Mercury.