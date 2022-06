Internationale atletiekmeeting Luik: Kevin Borlée wint broederstrijd op 400 meter, Jonathan loopt blessure op

De beste seizoenstijd van Kevin Borlée staat op 45.12. Daar bleef hij in Luik dus bijna een seconde boven. Dylan Borlée, die eerder deze maand zijn persoonlijk record op 45.18 bracht, was tweede in 46.18. Jonathan Borlée haalde de finish niet door een hamstringblessure, bijzonder ongelukkig op twee weken van het WK atletiek in Eugene. “Ik weet niet of het een scheur is, maar goed nieuws is dit zeker niet”, zei een gedesillusioneerde Jonathan Borlée na afloop.

Kevin en Dylan Borlée kregen eerder op de dag nog het nieuws dat ze in Eugene niet alleen met de Belgian Tornados mogen aantreden, maar ook individueel. “Mijn zevende WK, dat doet deugd”, zegt Kevin daarover. “Vandaag voelde ik me best goed, dus ik snap niet dat de chrono zo tegenvalt. Misschien is het omdat de wind onderweg draaide.” Voor Dylan Borlée was de opluchting over de WK-selectie nog groter. “Daar heb ik jaren voor gewerkt”, aldus de jongste telg van de familie. “Ik had de selectie wel zien aankomen na mijn supergoede maand juni, maar het blijft toch een goed gevoel om de bevestiging te krijgen.”

Op de 400 meter bij de vrouwen was de winst voor de Zuid-Afrikaanse Miranda Coetzee in 52.07. Helena Ponette was de snelste Cheetah in 52.25, voor Naomi Van den Broeck (52.62) en Paulien Couckuyt (53.34).

Derde plaats voor hoogspringer Thomas Carmoy, die vooral blij is dat hij naar WK mag

Thomas Carmoy is woensdag op de Internationale atletiekmeeting van Luik derde geëindigd in het hoogspringen met 2m23, één centimeter onder zijn seizoensbeste. De Carolo kreeg net voor de wedstrijd het nieuws dat hij naar het WK atletiek in Eugene mag.

“Het is een bevestiging van mijn huidige niveau”, zei Carmoy na afloop over zijn 2m23, vier centimeter onder zijn persoonlijk record. “De vorm is niet top, maar zeker niet slecht. Ik voelde me wel wat bevrijd nadat ik het nieuws kreeg dat ik naar het WK mag. Vorig jaar kreeg ik hier in Luik nog het nieuws dat ik niet naar Tokio mocht, dus ik ben blij dat ik het nu wel gehaald heb.”

Concrete doelen heeft Carmoy niet in Eugene. “Ik ga om ervaring op te doen, maar ik ben wel een competitiebeest, dus ik wil er wel het maximale uithalen”, zegt hij. “Ik hoop vooral om in augustus de finale te halen op het EK in München.” De winst ging woensdag naar de Oekraïner Andrey Protsenko met 2m26.

Op de 100 meter horden was Anne Zagré de snelste. Ze klokte een degelijke 13.09. Haar seizoensbeste staat op 13.00, haar nationale record op 12.71. “Dit is niet slecht”, zei ze na afloop. “Ik had graag onder de 13 seconden gelopen, maar dat zal voor de volgende keer zijn.” Zagré is al langer geplaatst voor Eugene. “Daar wil ik absoluut onder die 13 seconden lopen”, klinkt het. “Waar ik dan uitkom, zien we wel. Het zijn niet de makkelijkste weken geweest nadat ik in mei nog een injectie in mijn knie moest krijgen.”

Nafi Thiam sluit WK-voorbereiding af met winst in het hoogspringen

Nafi Thiam heeft woensdag het hoogspringen gewonnen bij de Internationale atletiekmeeting van Luik. Ze ging er over 1m91, één centimeter onder haar seizoensbeste.

Op haar eigen trainingspiste, die volledig vernieuwd is, sloot Thiam woensdag haar WK-voorbereiding af. Zaterdag stapt ze op het vliegtuig naar de Verenigde Staten. Nadat ze 1m91 bij de tweede poging had overschreden, probeerde ze het nog op 1m94, maar dat bleek te hoog gegrepen.

Eliott Crestan wordt vijfde bij rentree na stressfractuur

Eliott Crestan is woensdag bij de Internationale atletiekmeeting van Luik als vijfde geëindigd op de ongebruikelijke 600 meter in 1:17.94. Het was pas zijn eerste wedstrijd van het seizoen nadat hij een stressfractuur opliep aan het heiligbeen.

De winst ging in Luik naar de Australiër Peter Bol in 1:16.47. Crestan vertelde na afloop dat hij het niet makkelijk had. “Het deed pijn, vooral bij de start, omdat ik met een groot gebrek aan snelheid zit”, vertelde hij. “Ik heb op training heel lang niet kunnen sprinten. Ondertussen kan ik gelukkig alles doen zonder last.”

Crestan is al lang geplaatst voor het WK midden juli in Eugene en is ondanks zijn mindere vorm wel degelijk van plan om zaterdag op het vliegtuig te stappen. “Ik heb lang getwijfeld of ik wel zou gaan, maar ik wil er ervaring opdoen en mijn vorm opkrikken”, legt hij uit. “Het idee is om daar twee keer per dag te trainen om klaar te geraken voor het EK in augustus. Ik geloof nog altijd dat ik daar in topvorm aan de start kan staan.”

Op de 100 meter moest Rani Rosius in Luik vrede nemen met een tweede plaats in 11.46, achttien honderdsten boven haar drie dagen oude persoonlijk record. De winst ging in 11.44 naar de Luxemburgse Patrizia Vanderweken.

Op de 4x100 meter deden de Belgian Falcons, de nationale 4x100 meterploeg, een uitstekende zaak met oog op het EK in München. Robin Vanderbemden, Jordan Paquot, Simon Verherstraeten en Kobe Vleminckx klokten een seizoensbeste van 39.48. Ze schuiven op naar de zestiende plaats op de Europese ranking, terwijl het uitgerekend de top zestien is die naar München mag.