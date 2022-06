Bilzen

Volgens afspraak zijn er in Bilzen twee schepenwissels in de maak. Bij Trots op Bilzen neemt vanaf 1 augustus Ann Thijs de fakkel over van Fons Caubergh. En ook bij Beter Bilzen verwelkomt men een nieuwkomer in het schepencollege. Véronique Jans volgt daar op 1 september Miel Degrève op.