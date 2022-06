Greet Minnen verbaast op Wimbledon met mooiste zege uit haar loopbaan: “Mooier kan niet”

De Belgische uitschieter so far komt op naam van Greet Minnen (WTA 88), die met straffe 6-4 6-0 cijfers Garbine Muguruza wandelen stuurde. De 28-jarige Spaanse won Wimbledon in 2017, is een voormalige nummer 1 en staat tiende op de WTA-ranking. “De mooiste zege uit mijn loopbaan”, sprak Minnen.

Het eerste sloopwerk was al dinsdagavond verricht, toen Minnen net voor de invallende duisternis de eerste set naar zich had toegehaald. Meteen na die 6-4 verdaagde de superviser de kamp naar woensdagmiddag. Een cadeau leek dat niet voor Minnen, aan de winnende hand. “Het kon toen beide kanten op. Zij kwam van 5-2 terug naar 5-4, maar dat laatste game kon ik toch nog winnen. Ik heb snel nog iets gegeten op de club, om nadien naar ons huurhuis te trekken en daar het einde van de match van Serena Williams mee te maken. Natuurlijk zit je dan vol adrenaline, maar zelfs in die extreme omstandigheden ben ik een goede slaapster.“

Wat een dag later volgde, bleek nog een stuk straffer. In amper 19 minuten – er zijn games op Roland Garros bij de mannen die meer tijd vragen – veegde Minnen haar tegenstander met 6-0 weg. De 24-jarige Antwerpse gaf daarbij slechts zeven punten uit handen. “Ik wilde haar direct naar de keel grijpen. En dat is uitstekend gelukt, met het agressieve tennis dat ik wil spelen.”

Mysterie

Zelfs naar de normen van het onvoorspelbare vrouwencircuit is Garbine Muguruza een compleet mysterie. Als geen ander wisselt zij topperiodes af met diepe dalen. “Natuurlijk is zij ooit al beter in vorm geweest, maar ze staat nog altijd in de top tien én ze heeft hier ooit gewonnen. Dat ze veel fouten maakte, lag ook aan mijn spel.”

Minnen kende nochtans een lastige lente, die onder meer getekend werd door buikgriep, corona en een schouderblessure. “Het was in die periode moeilijk om ritme van matchen en training te onderhouden, wat me de jongste weken wel gelukt is. Ook als afsluiter van die donkere periode is dit mijn mooiste overwinning ooit. En het decor – mijn favoriete toernooi Wimbledon – helpt eveneens. Mooier kan niet.”

Vriendin

In de coulissen van het prachtige Court 2 viel Minnen in de armen van intimi. “Dat zij kunnen delen in de vreugde, maakt dit nog eens zoveel mooier. Mijn papa heeft me altijd heel hard gesteund tijdens mijn carrière. Helaas kon mijn vriendin hier niet zijn, al heeft ze superhard gesupporterd vanuit België. Omdat ze nog de hele week moet werken, moet ik maar zien dan ik nog een ronde overleef. In het weekend kan ze wel komen kijken.”

De 24-jarige Antwerpse staat momenteel 88ste op de ranking, maar mikt aanzienlijk hoger. Top dertig, top twintig: dat is de ambitie. “Ik heb het potentieel om mijn voet naast speelsters van dat niveau te zetten. Een paar keer is het in wedstrijden al nipt geweest. Ook op training voel ik dat het kan. Op mijn 24ste heb ik nog veel progressiemarge. Binnen twee à drie jaar wil ik pieken.”