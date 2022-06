David Goffin komt in volgende ronde grasspecialist tegen, maar is vooral tevreden: “Eindelijk een dag rust”

Plankgas knalt David Goffin (ATP 58) doorheen de eerste dagen van Wimbledon. In zijn tweede ronde stopte hij de jonge Argentijn Sebastian Baez (ATP 31) stevig onder de zoden: 6-1, 6-2, 6-4 in 1u39’. “Een goede prestatie, met name in de eerste twee sets, maar over het algemeen ben ik heel tevreden.“

Goffins opponent Baez miste duidelijk grasbestendigheid. “Op gravel heeft hij al knappe resultaten geboekt, maar je merkte dat hij op gras ervaring mist. Waarvan ik gebruik kon maken om de wedstrijd al bij al makkelijk te winnen. Zijn service draaide ook niet lekker, wat me in staat stelde om meteen aan te vallen. Terwijl mijn opslag wel goed functioneerde.”

So far, so good. Minder dan vier uur in twee opeenvolgende dagen heeft Goffin aan zijn eerste twee tegenstanders besteed. “Het liep zelfs nog ietsjes beter dan in de eerste ronde. En nu krijg ik eindelijk een dag rust, waarin ik wat kan trainen – als het niet regent tenminste – en wat kan relaxen. Om dan vrijdag de derde ronde aan te vatten.”

Humbert

Dat wordt dan tegen de Fransman Ugo Humbert, wel een specialist van het groen. “Vorig jaar heeft hij in Halle een grastoernooi gewonnen. Nadien kende hij een moeilijkere periode, maar hij kan hyperagressief spelen, waardoor hij intouchable kan worden. Deze omstandigheden liggen hem goed. On verra bien.”

Tussen 2015 en 2019 kende Goffin zijn beste Wimbledon-jaren, met twee achtste finales en een kwartfinale. “Het is moeilijk die periode te vergelijken met nu. De context is zo verschillend. Maar na twee jaren zonder Wimbledon – eerst door de pandemie, dan door een blessure – ben ik alleszins blij hier te zijn. In 2019, mijn beste Wimbledon, was ik echt geweldig goed voorbereid. Maar ik mopper niet met mijn niveau van nu. En hopelijk kan ik nog enkele dingen verbeteren in de loop van dit toernooi.”