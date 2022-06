Boekhouder ontfutselt 78.000 euro van militaire school Saffraanberg: “Zieke vrouw en studerende kinderen”

Een 59-jarige Nieuwerkerkenaar moet vrezen voor 18 maanden cel nadat hij de Koninklijke School voor OnderOfficieren Saffraanberg in Sint-Truiden oplichtte. De vijftiger was er aan de slag als boekhouder en wist 78.000 euro naar zijn rekening over te schrijven.

In 2020 kwam het bedrog aan het licht met als gevolg dat de verdachte, die aan de slag was als burgerpersoneel, woensdag voor de Hasseltse rechtbank stond. De man draaide niet rond de pot en gaf de feiten toe. “Ik had andere oplossingen voor mijn geldproblemen moeten zoeken. Ik ben fout geweest en geef dat toe. Mijn gezin is ervan geschrokken.” Door zijn gezinssituatie zag de vijftiger zich genoopt om de feiten te plegen. “Mijn vrouw is al jaren ziek en ik heb twee studerende kinderen. Ik zag het echt niet meer zitten. De muizen lagen dood in de kast. Ik kon mijn kinderen niet geven, wat ze moesten hebben.”

Spijt

Uiteindelijk ontplofte de diefstal zich in zijn gezicht met een groter probleem tot gevolg. “Hij vervalste rekeninguittreksels en paste de boekhouding aan om alles zogenaamd te laten overeenstemmen met de werkelijkheid”, beschreef de procureur de werkwijze. “Beklaagde deed afhalingen met een bankkaart van de Militaire School. Het dossier heeft een verduisterd bedrag van 78.000 euro aangetoond, maar wellicht ligt de werkelijk waarde nog hoger.” Eerder werd de man strafbemiddeling aangeboden om de zaak buiten de rechtbank af te handelen. Hij ging echter niet in op het voorstel om maandelijks 300 euro af te betalen en kwam de afspraken niet na. Ik vorder 18 maanden cel en 800 euro boete”, aldus de procureur. Daar schrok de verdachte zichtbaar van. “Dat had ik niet zien aankomen. Op de strafbemiddeling ben ik niet ingegaan omdat ik toen een sollicitatiegesprek had”, zei de vijftiger die nu voor een callcenter werkt. De betichte met een blanco strafblad herhaalde nog eens zijn spijt en vroeg om een beetje menselijkheid. “Maar spijt komt natuurlijk altijd te laat”, voegde hij eraan toe. Vonnis op 4 augustus.

(GeHo)