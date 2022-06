Zonhovenaar gekleed in jas en... te krappe roze string krijgt 8 maanden cel

Er was wel meer loos met de veertiger. Zo betrapte de politie hem op 18 juli vorig jaar in Ham op het bezit van cocaïne. Meermaals bleek hij onder invloed te zijn van drugs. Ook verbleef de man al meerdere keren in een instelling. In de nacht van 12 op 13 november plukte de politie in Ham, de Zonhovenaar in zijn dubieuze outfit van de straat. Daarnaast was de man in het bezit van een verboden wapen, een vouwmes. In het vonnis had de rechter het over maatschappelijk onaanvaardbare feiten plus een gebrekkig norm- en waardenbesef. Naar het proces stuurde de exhibitionist, die eerder ook al in aanvaring kwam met justitie, zijn kat. Het komt hem op acht maanden cel effectief en een boete van 8.800 euro te staan. Zijn vouwmes is hij kwijt. Tot slot kreeg de roze stringdrager nog een rekening van 505 euro voor de proceskosten gepresenteerd. (GeHo)