OPROEP. Verlof of nachtje door? Hoe ga jij de laatste afleveringen van Netflix-hit ‘Stranger Things’ kijken?

Het vierde seizoen van de serie heeft niets dan lovende kritieken geoogst bij recensenten en kijkers. In de eerste vier weken sinds de lancering is de serie zelfs al meer dan 930 miljoen uren gestreamd, enkel Squid Game deed ooit beter. De twee laatste afleveringen duren respectievelijk 1 uur en 25 minuten en 2 uur en 20 minuten. Goed voor bijna vier uur kijkplezier.

© RR

We zijn op zoek naar de superfans van de reeks. Geraak je niet uitgepraat over de reeks? Ben je plots fan van Kate Bush geworden door het nummer Running Up That Hill? Schuim je de kringloopwinkels af op zoek naar kleding uit de jaren ‘80? Is je slaapkamer volgestouwd met merchandising en verzamelobjecten van de reeks? Of heb je een marathonkijksessie met vrienden gepland? Geef ons een seintje zodat we je kunnen contacteren.