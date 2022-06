Romelu Lukaku keert officieel terug naar Inter: “Ik moet de persoon die is blijven aandringen op deze transfer bedanken”

Romelu Lukaku is terug bij Inter. Dat nieuws was al even bekend, maar is woensdagavond ook officieel gemaakt door de Italiaanse topclub.

Inter deelde woensdagavond op sociale media een video van voorzitter Steven Zhang met Lukaku op het dak van het hoofdkwartier van Inter. “We staan hier bovenop het Inter HQ”, opende de Chinese voorzitter. “En kijk wie hier bij me staat.”

“I’m back, baby”, zei Lukaku. “Ik ben heel gelukkig, bedankt voor het vertrouwen. Weet je nog drie jaar geleden, wanneer we hier ook stonden?” aldus Lukaku. “Ja, hoor net alsof het gisteren was. Dus we gaan veel doelpunten maken in San Siro, beloof je dat?” antwoordde Zhang. “Dat is waarom we hier zijn”, lachte Big Rom.

Lukaku was woensdag de hele dag in Milaan om zijn transfer af te ronden. Eerst legde hij zijn medische en fysieke proeven af, daarna trok hij naar het hoofdkwartier van Inter om zijn contract te ondertekenen.

Inter huurt Lukaku het komende seizoen van Chelsea, zonder aankoopoptie, en zal het volledige salaris van de Rode Duivel overnemen. Big Rom zal bij de Italiaanse topclub met het nummer 90 aantreden, aangezien Edin Dzeko het nummer 9 draagt.

Lukaku: “Het leek onmogelijk, maar het is gelukt”

“Het is zeer emotioneel. Wat ik hier vorige keer met dit team heb meegemaakt was zeer mooi”, vertelde Lukaku in een reactie op het tv-kanaal van Inter. “Zowel voor het team, als voor de fans als voor mij.”

“Inter heeft me zoveel gegeven”, zei de spits. “Het is nu tijd om opnieuw samen te werken en het nog beter te doen. Het leek onmogelijk voor mij om terug te keren, maar het is gelukt. Ik moet de persoon die is blijven aandringen op deze transfer bedanken. We zijn erin geslaagd, ik ben erg blij”, aldus Lukaku, verwijzend naar de voorzitter van Inter.

Lukaku gaf toe dat hij gedurende zijn tijd bij Chelsea contact onderhield met Inter-coach Simone Inzaghi. “Ik zag het team vorig jaar op een heel hoog niveau spelen. Ik vond het jammer dat Inter de titel niet won, maar de club pakte toch twee belangrijke trofeeën. De spelers zijn verbeterd en we zullen in staat zijn om iedereen uit te dagen denk ik.”

“Ik ben geen egoïst, ik denk altijd aan het team. Ik wil dat Inter wint. Ik zal alles doen wat ik kan tijdens de training en op het veld om Inter te helpen winnen. Ik ben blij om hier terug te zijn. Ik zal elke dag alles geven om de fans en mijn teamgenoten gelukkig te maken.”