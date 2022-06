Te weinig mensen van meerderheid om te stemmen: oppositiepartijen verlaten Vlaams Parlement uit protest

In het Vlaams Parlement hebben oppositiepartijen Vooruit, Groen, Vlaams Belang en PVDA woensdagavond beslist het halfrond te verlaten. Bij de eerste stemming bleken er onvoldoende parlementsleden van de meerderheidspartijen (N-VA, CD&V en Open VLD) aanwezig te zijn. De zitting is nu geschorst en de meerderheid probeert afwezige parlementsleden op te trommelen om alsnog stemmingen te kunnen organiseren.

Het is niet de eerste keer dat de Vlaamse meerderheid niet ‘in aantal’ is om te kunnen stemmen. “Aan de overkant (de Kamer, red.) wordt daar regelmatig, en in mijn ogen terecht, stennis over gemaakt. Een democratie verdient een voltallig parlement. Jullie moeten zorgen dat er een meerderheid is. Wij gaan niet deelnemen aan de stemmingen”, zo zei Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Ook voor Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman is de maat vol. “Dit is de derde keer op rij dat de meerderheid het quorum (het minimale aantal aanwezige parlementsleden om geldig te kunnen stemmen) niet haalt. We krijgen de indruk dat men het eigen wetgevend werk niet au sérieux neemt”, aldus Goeman. Een van de stemmingen die woensdagavond op de agenda stond, was het principe van ‘Iedereen verdient vakantie’. “Blijkbaar heeft de meerderheid dat principe iets te enthousiast op zichzelf toegepast”, aldus nog Goeman.

“Als volksvertegenwoordigers van de meerderheid al niet moeite doen om aanwezig te zijn bij de stemming van de decreten van de eigen ministers dan kunnen wij dat niet dulden”, zo vulde Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens nog aan. En ook PVDA stapte mee op als “signaal”.