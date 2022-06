Jo Brouns omsingeld door bezorgde boeren in Kinrooi: “Vlaanderen is een zakdoek groot en daar willen we veel op doen”

De minister was letterlijk omsingeld door de boeren en hun in slogans gehulde landbouwvoertuigen, maar antwoordde kalm op alle vragen die hij kreeg:

“Ik denk dat we op een kruispunt staan voor de landbouw en de uitdagingen zijn bekend. Ik heb altijd gezegd en zal blijven herhalen dat we de toekomst voor de landbouw samen zullen maken. De stikstofuitstoot in Vlaanderen is na die van Nederland de grootste van Europa. We dragen daar allemaal de verantwoordelijkheid voor. Ook de landbouw. We moeten naar een evenwicht zoeken. We zijn maar een zakdoek groot en op die zakdoek willen we veel dingen doen. Én landbouw én natuur én industrie én mobiliteit én wonen én toerisme op dat klein stukje. Dat is een grote uitdaging. Maar ik wil dat samen met jullie doen.”

Ook actie in Hechtel-Eksel

Ook in Hechtel-Eksel uitten jonge boeren hun protest door met een colonne van een twintigtal tractoren op een brug boven de Noord-Zuidverbinding post te vatten. Over de reling hebben ze een spandoek gehangen met de tekst ‘Boeren plagen, honger vragen’. “We zijn jonge landbouwers uit de ruime regio, uit het gewest Neerpelt. Deze actie is spontaan ontstaan en we hebben daar op ingepikt. Het is onze manier om te uiten dat we echt bezorgd zijn over onze toekomst.”

© Gvb

De tientallen tractoren stonden mooi opgesteld aan een groot veld bij het gemeentehuis van Kinrooi. — © KH

