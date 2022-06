President Biden kondigde in de rand van de NAVO-top in Madrid aan dat de VS aanzienlijke militaire versterkingen stuurt naar Europa. Zowel ter land, ter zee als in de lucht. Hoofddoel is potentiële vijanden, lees Rusland, af te schrikken. “Het begin van de Europeanisering van de NAVO”, vraagt defensiespecialist professor Sven Biscop zich luidop af.