WIMBLEDON. Publiekslievelingen Andy Murray en Emma Raducanu mogen al koffers pakken

LEES OOK. David Goffin stoot makkelijk door naar derde ronde Wimbledon

De twintigvoudige grandslamwinnaar Djokovic versloeg in de tweede ronde op het Londense gras de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 79) in drie sets: 6-1, 6-4 en 6-2. De Serviër moest daarvoor ruim twee uur aan de bak. In de derde ronde wacht zijn landgenoot Miomir Kecmanovic (ATP 30), die het in de tweede ronde in vier sets (7-6 (7/4), 7-6 (7/3), 3-6 en 6-3) haalde van de Chileen Alejandro Tabilo (ATP 78).

De 35-jarige Djokovic is titelverdediger op Wimbledon en topreekshoofd vanwege de afwezigheid van de Rus Daniil Medvedev en de geblesseerde Duitser Alexander Zverev. Op de All England Club jaagt hij op een zevende eindzege. Het dreigt dit jaar meteen zijn laatste kans op een grandslam te worden, aangezien hij een vaccinatie weigert om deel te nemen aan de US Open, eind deze zomer in New York. Begin dit jaar werd hij om dezelfde reden uit Australië gezet. Op Roland Garros geraakte hij niet verder dan de kwartfinales.

Later op de avond heeft Andy Murray in vier sets verloren van de Amerikaan John Isner. Het werd 4-6, 6-7, 7-6 en 4-6. De 35-jarige Murray, die Wimbledon in 2013 en 2016 won, moet al naar huis.

Tienersensatie Carlos Alcaraz stootte wel vlot door naar de derde ronde. De 19-jarige Spanjaard haalde het in drie sets en iets meer dan twee uur tennis van de Nederlander Tallon Griekspoor: 4-6, 6-7 en 3-6.

Caroline Garcia wipt Emma Raducanu in 2e ronde

Bij de vrouwen heeft Caroline Garcia (WTA 55) zich geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales). De Française versloeg in de tweede ronde op het Londense gras de Britse Emma Raducanu (WTA 11), het tiende reekshoofd, in tweemaal 6-3. De partij duurde 1 uur en 27 minuten.

Garcia treft in de volgende ronde de Chinese Shuai Zhang (WTA 41), die de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 76) in twee sets (7-6 (8/6) en 6-2) naar huis speelde.

Raducanu won vorig jaar de US Open. De 19-jarige Britse schakelde in Londen in de eerste ronde Alison Van Uytvanck (WTA 46) uit.