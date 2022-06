“Het lijkt pipi, maar dat is het niet, hoor”: eerste festivalgangers stromen toe op Werchter

De steekkarretjes, kruiwagens, ja zelfs winkelwagens zijn weer van stal gehaald. Met de hele uitzet erop trekken de festivalgangers daags voor de start van Rock Werchter al naar het festivalterrein, waar woensdagnamiddag om 14 uur Camping The Hive de deuren geopend heeft. Dat ze op hete kolen zitten, is een understatement. Zeker zij die hun ticket al voor de coronacrisis in 2020 gekocht hebben. “Verkopen? Geen seconde aan gedacht!”