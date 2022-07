PODCAST. Gevangenen zes maanden vroeger vrijlaten tegen overbevolking: goed idee of niet?

De Raad van Europa roept België op om werk te maken van de overbevolking in gevangenissen. België scoort niet goed in de cijfers. Uit een rapport van de Raad uit 2021 bleek dat in de Belgische gevangenissen zo’n 108 gevangenen per 100 beschikbare plaatsen gehuisvest worden. Als oplossing stelt minister van Justitie Vincent van Quickenborne voor om gevangenen 6 maanden vroeger vrij te laten.

In deze aflevering onderzoeken we in hoeverre dit wenselijk is voor de maatschappij en in welke mate dit een duurzame oplossing is.

