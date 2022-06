OVERZICHT. Bloedheet en kurkdroog weer in Zuid-Europa, en het wordt niet meteen beter: zo staat elk land ervoor

Griekenland gaat door een hittegolf die het kwik op sommige plaatsen tien dagen na elkaar boven de 40 graden laat stijgen, Italië kampt met de grootste droogtecrisis in 70 jaar en de eerste twee weken van juni waren de warmste ooit gemeten in Spanje. Het is al wekenlang heet, heter en heetst in Zuid-Europa en echte afkoeling is nog niet in zicht. “We verwachten opnieuw een stijging van de temperaturen.” Een overzicht.