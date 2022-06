Onderzoeksrechter houdt Caroline D. (46) aan voor moord op Robert (64) in Herseltse stacaravan

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft woensdag beslist om Caroline D. (46) aan te houden. Ze wordt ervan verdacht Robert De Tremerie (64) met steekwonden te hebben vermoord in zijn stacaravan in Dooiewerf in Herselt. Ze zou sinds kort zijn vriendin zijn geweest en bij hem inwonen. Haar motief is nog onduidelijk, al kondigde ze de feiten wel aan bij de buurman.

Caroline D. werd woensdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid nadat ze maandagavond werd opgepakt in Dooiewerf in Herselt. De politie trof er in een stacaravan Robert De Tremerie aan, een hondenfokker afkomstig uit het Gentse die nog niet lang in Herselt verbleef. Hij werd vermoord met steekwonden. Caroline D. zou zijn vriendin zijn geweest, en bij hem inwonen, maar om voorlopig onbekende redenen werd ze maandagavond gewelddadig.

LEES OOK. Chihuahuakweker (64) vermoord in caravan door vrouw die hij onderdak gaf: “Ik heb hem gezegd dat het slecht zou aflopen”

“De vrouw zei tegen mij, letterlijk: ‘Ik ga hem kapotmaken.’ Ik geloofde natuurlijk niet dat ze dat meende. Achteraf snapte ik dat ze iets met me wilde afspreken toen ze zei dat ik de politie moest contacteren wanneer ze ‘bellen’ riep. Op dat moment begreep ik niet wat ze daarmee bedoelde. Ze is toen naar de caravan teruggegaan. Van wat nadien gebeurde, heb ik niets gezien. Maar ik heb wel alles gehoord. Er klonk vooral veel geschreeuw. Plots hoorde ik haar roepen: ‘Bellen, bellen!’ Toen ik ging kijken, kwam ze buiten gelopen en riep ze nog eens hetzelfde. Daarop heb ik de hulpdiensten verwittigd. Ik had nooit gedacht dat ze haar uitspraak ook echt zou uitvoeren”, vertelde de buurman van Robert.

De vrouw is gekend bij het gerecht en werd recent nog gecolloqueerd. Vrijdag verschijnt ze voor de raadkamer.