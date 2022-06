NAVO-landen gaan over tot forse versterking oostflank, Oekraïne tevreden over “lucide houding” tegenover Rusland

De dertig NAVO-lidstaten hebben op de top in Madrid beslist om het verdedigings- en afschrikkingsdispositief aan de oostelijke grenzen van het bondgenootschap aanzienlijk te versterken. Het aantal militairen in hoge staat van paraatheid wordt drastisch opgevoerd, van de huidige 40.000 tot meer dan 300.000. De Oekraïense overheid zegt daar tevreden mee te zijn.

Volgens Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, gaat het bondgenootschap over tot een “fundamentele verandering in het verdedigings- en afschrikkingsbeleid”. De maatregelen zijn volgens hem ook nodig om tegemoet te komen aan “de nieuwe veiligheidsrealiteit”.

De woensdag besliste maatregelen voorzien dat de huidige multinationale gevechtstroepen aan de oostelijke grens worden uitgebreid tot brigadeniveau. Een brigade bestaat doorgaans uit drie- tot vijfduizend soldaten.

Reactiemacht

De NAVO-reactiemacht wordt ook omgevormd. Het aantal militairen in hoge staat van paraatheid zal daarbij dus ruim verzevenvoudigd worden, van 40.000 tot meer dan 300.000. Er wordt ingezet op meer vooruitgeschoven capaciteit - zoals luchtverdediging - versterkte bevelvoering en robuustere defensieplannen waarbij troepen vooraf worden toegewezen voor de bescherming van een specifiek land. “Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog dat we dergelijke plannen hebben met vooraf toegewezen stijdkrachten”, zegt Stoltenberg.

De versterking van het verdedigings- en afschrikkingsdispositief van de NAVO volgt na de Russische invasie in Oekraïne. Verschillende landen in het oosten van het bondgenootschap hadden daarop namelijk een robuustere aanwezigheid gevraagd. Jens Stoltenberg had maandag, voor het begin van de top, al aangekondigd dat de NAVO tot die drastische versterking zou overgaan.

Steun blijft

Oekraïne kan rekenen op de steun van de NAVO, “voor zolang dat nodig is”. Dat heeft Stoltenberg nog beloofd op de NAVO-top in Madrid. “Een sterk, onafhankelijk Oekraïne is van vitaal belang voor de stabiliteit van het Euro-Atlantisch gebied”, aldus de Noor.

Bij het begin van de eerste sessie - woensdagvoormiddag op de top in Madrid - sprak de Oekraïense president Volodimir Zelenski de NAVO-leiders toe. Hij “maakte duidelijk dat Oekraïne rekent op onze blijvende steun”, aldus Stoltenberg. “Oekraïne kan op ons rekenen. Voor zolang dat nodig is.”

De lidstaten zullen hun militaire en financiële steun aan Oekraïne voortzetten. Op woensdag beslisten de leiders ook om de steun op te voeren via een alomvattend assistentiepakket voor Oekraïne. “Dit bevat veilige communicatie, brandstof, medische voorraden en lichaamsbescherming. Uitrusting om mijnen te ruimen en chemische en biologische bedreigingen tegen te gaan, en honderden draagbare antidronesystemen”, zei Stoltenberg.

De NAVO zal Oekraïne op de langere termijn ook helpen om over te stappen van uitrusting uit het Sovjettijdperk naar moderne uitrusting. “Dit allemaal toont ons engagement aan voor de toekomst van Oekraïne”, aldus Stoltenberg.

De secretaris-generaal van de verdragsorganisatie herhaalde dat de oorlog van Russisch president Vladimir Poetin de vrede in Europa “in stukken uiteengeslagen” heeft. “En de grootste veiligheidscrisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geschapen.”

Oekraïne tevreden

Oekraïne zegt tevreden te zijn dat de NAVO-landen in Madrid een “lucide houding” hebben ingenomen ten opzichte van Rusland. Dat blijkt uit een reactie die de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba op Twitter heeft geplaatst. Dat is een reactie op de uitbreiding van de reactiemacht, maar ook op het nieuw strategisch concept dat aangenomen werd waarin Rusland “de meest belangrijke en directe bedreiging voor de veiligheid van de bondgenoten en voor de vrede en stabiliteit in de Europees-Atlantische zone” wordt genoemd. Er werd ook beslist om de oostelijke flank van de NAVO te versterken.

“Vandaag heeft de NAVO in Madrid bewezen dat zij moeilijke, maar essentiële beslissingen kan nemen”, reageert Koeleba. “We verwelkomen de lucide houding ten aanzien van Rusland”, klinkt het. Ook de beslissing om Finland en Zweden als lid uit te nodigen, wordt door de minister toegejuicht. “Een even krachtig en actief standpunt ten aanzien van Oekraïne zal bijdragen tot de bescherming van de Europees-Atlantische veiligheid en stabiliteit”, vervolgt Koeleba.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg beklemtoonde woensdag ook dat Oekraïne “zo lang als nodig” op de steun van de NAVO kan blijven rekenen.