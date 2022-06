Dubbel zoveel flitspalen buiten werking na vandalisme

Vorig jaar zijn er langs de Vlaamse gewestwegen 21 flitspalen buiten werking gesteld na vandalisme. Dat is een verdubbeling tegenover de 10 flitspalen in 2020. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) op een vraag van Vlaams parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang). De kostprijs voor het herstel van die flitspalen is opgelopen naar ruim 136.000 euro.

Uit cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) blijkt dat er vorig jaar in totaal 31 flitspalen beschadigd werden. Dat zijn er twee meer dan in 2020, maar wel een stuk minder dan de 68 beschadigingen in 2019 en de 57 schadegevallen in 2018. Maar het aantal flitspalen dat door die bechadiging buiten werking werd gesteld, is vorig jaar wel meer dan verdubbeld van 10 naar 21. En de kostprijs voor het herstellen van die flitspalen loopt op. Voor de voorbije drie jaar gaat het om een bedrag van bijna 500.000 euro.

Wanneer er een flitspaal beschadigd is, probeert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om die zo vlug mogelijk te laten herstellen. “Minister Lydia Peeters (Open VLD) zei vorig jaar dat dit ontradend zou werken”, aldus D’haeseleer. “Maar dit blijkt toch niet uit de cijfers van de kosten”, zegt de Vlaams Belanger.

In 2021 werden er 46 flitspalen van een nieuw type geïnstalleerd die niet meer visueel zichtbaar flitsen. “Minister Peeters koesterde de hoop dat dit tot minder beschadigingen zou leiden. Maar op de vraag of dit nu een effect heeft gehad, kan zij bijna 5 maanden na het einde van 2021 nog steeds geen antwoord geven”, besluit D’haeseleer.